В Одесі чоловік намагався зірвати пам'ятний прапор. Його покарав перехожий (фото)

Чоловік отримав покарання за наругу над прапором. Колаж "Сьогодні"
В Одесі чоловік намагався зірвати банер із зображенням прапора Одеси і України, встановлений на місці загибелі перших жертв зіткнень 2 травня 2014 року. Однак до кінця плани здійснити не вдалося – його зупинив перехожий.
Про це повідомили в Telegram-каналі "Новини Одеса".
Інцидент стався вранці 10 серпня на розі вулиць Дерибасівської і Преображенської. Чоловік почав знімати банер, але "у цей момент повз проходив патріот, який вирішив це зупинити і уклав вандала на лопатки".
Як можуть покарати за наругу над прапором?
В Україні наруга над державним прапором є кримінально караним діянням. Відповідно до статті 338 Кримінального кодексу, за наругу можуть покарати так:
- штраф від 1000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
- арешт на строк до 6 місяців або позбавлення волі на строк до 3 років.
Нагадаємо, раніше в центрі Києва невідомий чоловік зірвав прапор України з фасаду будівлі державної установи. Тепер його розшукують.
Крім того, на Вінниччині на території Меморіалу Слави в смт Тиврів чоловік осквернив державний прапор України, витерши об нього руки.
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