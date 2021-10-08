В Одессе на чердаках нашли человеческие останки

В Одессе нашли человеческие останки. Фото: коллаж "Сегодня"

В Одессе на двух чердаках обнаружили человеческие останки. Их нашли на улицах Яши Гордиенко и Семена Палия.

Об этом сообщает издание "Думская".

Подробности ЧП

Человеческие останки обнаружили днем 7 октября на чердаках двух домов, расположенных на улицах Яши Гордиенко и Семена Палия.

Как рассказали в полиции, на теле мужчины, обнаруженном на Гордиенко, видимых следов насильственной смерти не было. Умерший был одет в светлый свитер, черные брюки, черные носки, желтую куртку.

На Палия труп находился в скелетированном состоянии, установить пол и причину смерти сможет только судебно-медицинская экспертиза. Человек был одет в черную куртку и джинсы.

Полиция выясняет все обстоятельства. Фото: Liga.net

Подобные случаи в Украине

Ранее в Харьковской области жительница города Чугуев нашла кости человека в недавно приобретенном доме. Как сообщили в пресс-службе областного управления Национальной полиции, о страшной находке 38-летняя хозяйка жилья заявила 30 августа.

"Полицейские выяснили, что заявительница менее чем две недели назад приобрела домовладение. В доме на полу женщина обнаружила кости человека", – говорится в сообщении.

Также в коллекторе реки Лыбедь обнаружили скелетообразные человеческие останки. Кости заметили диггеры в мусорном завале.

Кроме того, в Одессе мужчина гулял с головой человека в руках. В его квартире нашли тела двух погибших. Он убил своего отца и еще одного человека.

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