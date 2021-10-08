В Одесі на горищах знайшли людські останки

В Одесі знайшли людські останки. Фото: колаж "Сьогодні"
В Одесі на двох горищах виявили людські останки. Їх знайшли на вулицях Яші Гордієнка і Семена Палія.
Про це повідомляє видання "Думська".
Подробиці НП
Людські останки виявили вдень 7 жовтня на горищах двох будинків, розташованих на вулицях Яші Гордієнка і Семена Палія.
Як розповіли в поліції, на тілі чоловіка, виявленому на Гордієнка, видимих слідів насильницької смерті не було. Померлий був одягнений у світлий светр, чорні штани, чорні шкарпетки, жовту куртку.
На Палія труп знаходився в скелетованому стані, встановити стать і причину смерті зможе тільки судово-медична експертиза. Людина була одягнена в чорну куртку і джинси.
Подібні випадки в Україні
Раніше на Харківщині жителька міста Чугуїв знайшла кістки людини в нещодавно придбаному будинку. Як повідомили в прес-службі обласного управління Національної поліції, про страшну знахідку 38-річна господиня житла заявила 30 серпня.
"Поліцейські з'ясували, що заявниця менш ніж два тижні тому придбала домоволодіння. В будинку на підлозі жінка виявила кістки людини", – йдеться у повідомленні.
Також у колекторі річки Либідь виявили скелетоподібні людські останки. Кістки помітили дігери в сміттєвому завалі.
Крім того, в Одесі чоловік гуляв з головою людини в руках. У його квартирі знайшли тіла двох загиблих. Він убив свого батька і ще одну людину.
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