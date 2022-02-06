В Одессе не рады людям с ДЦП: охранник выгнал из торгового центра девушку с инвалидностью (видео)

Девушку попросили прийти в ТЦ с родителями. Коллаж "Сегодня"

Охранник торгового центра выгнал девушку с ДЦП из-за того, что она якобы "пугает людей". Скандал произошел в магазине возле Дерибасовской, в туристическом центре Одессы. Юристы заявляют – это незаконно. Подробности узнавала Дарья Сидоровская.

Подробности инцидента

"Пугаешь людей", "Тебя здесь не понимают", "Ты громко разговариваешь" – такие слова услышала на свой адрес 20-летняя Кристина, когда пришла купить кошелек.

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"Она ​​захотела побольше кошелек Она попросила кошелек, а она ей говорит это дорого – 700 гривен и уходи", – рассказала мама девушки Елена Ромайская.

Продавщица позвала охранника и тот уже выгнал девушку во двор. А за дверью магазина посоветовал в следующий раз приходить с родителями.

"Понимаете, вы пугаете людей. Люди не понимают, что вы хотите. Даже я не понимаю, что вы хотите. Люди попросили, чтобы вы не мешали", – сказал мужчина.

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Мать девушки возмущена – кто позволил работникам торговли оскорблять ее дочь. А еще больше – почему охранники решили, что имеют право поучать взрослого человека. Елена гордится дочерью: ее Кристина учится, работает и полностью самостоятельная.

"Я не хочу оставлять эту ситуацию просто так, ну хорошо, что Кристина сняла все на видео, не растерялась. А сколько таких людей, как Кристина, которым делают замечания, на них кричат, их выводят и они молчат, они еще больше погружаются в себя", – возмущается мать девушки.

Видео конфликта Кристины с охранником попало в соцсеть. Разразился скандал, пользователи обвинили магазин в предвзятости и препятствии людям с инвалидностью. Представители администрации торгового центра извинились перед девушками и отстранили охранника.

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"К сожалению охрана не разобралась в ситуации, еще раз будет проведена разъяснительная работа, как нужно общаться с людьми", – сказал руководитель торгового центра Геннадий Кольцов.

Юристы тоже говорят: ситуация – яркий пример нарушения прав человека. Семья может подавать иск в суд и имеет все шансы суд выиграть.



"У нас в стране, согласно конституции, действует свобода передвижения. И каждый может ходить там, где он захочет. Любые действия, которые ограничивают эту свободу – это нарушение прав", – сказал адвокат Игорь Шавров.

Кристина говорит, ждет извинения от обидчицы, продавщицы кошельков. Иначе будет обращаться в суд.

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