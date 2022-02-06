В Одесі не раді людям із ДЦП: охоронець вигнав із торгового центру дівчину з інвалідністю (відео)

Дівчину попросили прийти до ТЦ із батьками. Колаж "Сьогодні"

Охоронець торговельного центру вигнав дівчину із ДЦП через те, що вона нібито "лякає людей". Скандал стався у магазині біля Дерибасівської, у туристичному центрі Одеси. Юристи заявляють – це незаконно. Подробиці дізнавалася Дарія Сидоровська.

Подробиці інциденту

"Тлякаєш людей", "Тебе тут не розуміють", "Ти голосно розмовляєш" – такі слова почула на свою адресу 20-річна Христина, коли прийшла купити гаманець.

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"Вона захотіла побільше гаманець Вона попросила гаманець, а вона їй каже це дорого – 700 гривень і йди", – розповіла мама дівчини Олена Ромайська.

Продавщиця покликала охоронця і той уже вигнав дівчину надвір. А за дверима магазину порадив наступного разу приходити з батьками.

"Розумієте, ви лякаєте людей. Люди не розуміють, що ви хочете. Навіть я не розумію, що ви хочете. Люди попросили, щоб ви не заважали", – сказав чоловік.

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Мати дівчини обурена – хто дозволив працівникам торгівлі ображати її дочку. А ще більше – чому охоронці вирішили, що мають право повчати дорослу людину. Олена пишається дочкою: її Христина вчиться, працює та повністю самостійна.

"Я не хочу залишати цю ситуацію просто так, ну добре, що Крістіна зняла все на відео, не розгубилася. А скільки таких людей, як Крістіна, яким роблять зауваження, на них кричать, їх виводять і вони мовчать, вони ще більше занурюються в себе", – обурюється мати дівчини.

Відео конфлікту Крістіни з охоронцем потрапило до соцмережі. Вибухнув скандал, користувачі звинуватили магазин у упередженості та перешкоді людям з інвалідністю. Представники адміністрації торгового центру вибачилися перед дівчатами та усунули охоронця.

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"На жаль, охорона не розібралася в ситуації, ще раз буде проведена роз'яснювальна робота, як треба спілкуватися з людьми", – сказав керівник торгового центру Геннадій Кольцов.

Юристи також кажуть: ситуація – яскравий приклад порушення прав людини. Сім'я може подавати позов до суду та має всі шанси суд виграти.



"У нас у країні, згідно з конституцією, діє свобода пересування. І кожен може ходити там, де він захоче. Будь-які дії, які обмежують цю свободу – це порушення прав", – сказав адвокат Ігор Шавров.

Христина каже, чекає на вибачення від кривдниці, продавщиці гаманців. Інакше звертатиметься до суду.

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