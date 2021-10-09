В Одессе некуда ложить тяжелых COVID-больных: в реанимации образовалась очередь

Коронавирус в Украине не утихает / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессе из-за большого количества тяжелых пациентов с коронавирусом в больницах образовались очереди в реанимацию. Больных из Одессы везут на госпитализацию в районные больницы.

Об этом написала волонтер Екатерина Ножевникова в Facebook.

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По ее словам, одесситы уже лежат в Беляевке, Черноморске и в Раздельной.

"Реанимационных мест единицы. И только они освобождаются, их сразу занимают. У нас теперь даже появилось понятие "очередь в реанимацию", — заявила волонтер.

Ножевникова добавила, что в Одессе открыли два новых отделения, это еще 170 мест, но практически сразу их заполнили. Она заявила, что мест на всех больных не хватит, а если будут открывать новые отделения, то в них нужны врачи. Медиков будут направлять из других стационаров, это приведет к проблемам пациентов с другими заболеваниями.

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Кроме того, в ковид-больницах есть проблемы с медпрепаратами.

"В COVID-19-стационарах пишут списки. Да, да... почти всем пишут. Потому что не хватает того, что платит НСЗУ по ковидным пакетам. Например, в протокол внесен "Ремдисивир", но он в стране сейчас не лицензирован, и купить его может только физическое лицо", — написала Ножевникова.

Больницы заполнены

В Украине выросло и количество госпитализаций. В Харькове, Одессе, Днепре и Ивано-Франковске местные власти говорят о заполненных больницах. На входах в медучреждения стоят очереди скорых с больными ковидом.

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В Ивано-Франковске готовятся открывать дополнительные отделения для пациентов с ковидом. Пока заполненность больниц – 70%, но наплыв пациентов стремительно растет.

Тем временем во Львове возле клинической больницы скорой помощи заметили целую очередь из машин с больными COVID-19. Городской штаб оперативного реагирования рекомендует усилить карантинные ограничения.

В Днепре в больнице Мечникова реанимация сейчас заполнена тяжелыми пациентами с коронавирусом. В медучреждении уже перекрыли работу старого корпуса – там будут принимать только пациентов с ковидом.