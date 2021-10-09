В Одесі нікуди класти важких COVID-хворих: до реанімації утворилася черга

Коронавірус в Україні не вщухає / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одесі через велику кількість важких пацієнтів з коронавірусом у лікарнях утворилися черги до реанімації. Хворих з Одеси везуть на госпіталізацію до районних лікарень.

Про це написала волонтер Катерина Ножевнікова в Facebook.

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За її словами, одесити вже лежать у Біляївці, Чорноморську і в Роздільній.

"Реанімаційних місць одиниці. І тільки вони звільняються, їх відразу займають. У нас тепер навіть з'явилося поняття "черга до реанімації", – заявила волонтер.

Ножевнікова додала, що в Одесі відкрили два нових відділення, це ще 170 місць, але практично відразу їх заповнили. Вона заявила, що місць на всіх хворих не вистачить, а якщо відкриватимуть нові відділення, то в них потрібні лікарі. Медиків направлятимуть з інших стаціонарів, це призведе до проблем у пацієнтів з іншими захворюваннями.

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Крім того, у ковід-лікарнях є проблеми з медпрепаратами.

"У COVID-19-стаціонарах пишуть списки. Так, так... майже всім пишуть. Тому що не вистачає того, що платить НСЗУ за ковідними пакетами. Наприклад, у протокол внесений "Ремдисивір", але він у країні зараз не ліцензований, і купити його може тільки фізична особа", – написала Ножевнікова.

Лікарні заповнені

В Україні зросла і кількість госпіталізацій. У Харкові, Одесі, Дніпрі та Івано-Франківську місцева влада говорить про заповнені лікарні. На входах до медустанов стоять черги "швидких" з хворими ковідом.

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В Івано-Франківську готуються відкривати додаткові відділення для пацієнтів з ковідом. Поки заповненість лікарень – 70%, але наплив пацієнтів стрімко зростає.

Тим часом у Львові біля клінічної лікарні швидкої допомоги помітили цілу чергу з машин з хворими на COVID-19. Міський штаб оперативного реагування рекомендує посилити карантинні обмеження.

У Дніпрі в лікарні Мечникова реанімація зараз заповнена важкими пацієнтами з коронавірусом. У медзакладі вже перекрили роботу старого корпусу – там прийматимуть тільки пацієнтів з ковідом.