В Одессе открыли "божью аптеку": предлагают лечить COVID-19 грибом-веселкой и святой водой

В Одессе появилась "божья аптека" / Фото: Коллаж: Сегодня
В центре Одессы церковь открыла "божью аптеку". Верующим обещают вылечить рак, ковид и повысить потенцию. Однако и лекарства там специфические – святая вода, настойки и чаи.
Об этом пишет "Думская".
В публикации отметили, что доверчивым покупателям предлагают чудо-лекарства, способные вылечить не только "запущенный коронавирус", но даже рак и болезни, против которых традиционная медицина пока бессильна".
"В вытяжки и концентраты добавляют секретный ингредиент – намоленную святую воду из монастыря", – говорится в сообщении.
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Чем хотят "лечить" людей от ковида?
В ассортименте "аптеки" есть такие позиции:
- Иммуноукрепляющий чай;
- Плодово-ягодный чай;
- Ароматный чай;
- Настойка из гриба-веселки;
- Настойка из почек тополи и березы;
- Настойка из гринделии на меду;
- Настойка из момордики;
- Настойка из живицы на оливковом масле.
Однако как работники заведения выяснили, что эти средства подействуют или хотя бы не навредят больному – неизвестно.
Что делать, если появились симптомы коронавируса?
У НСЗУ призывают людей не заниматься самолечением, тем более, сомнительными "лекарствами". Как только у человека появляются первые симптомы ковида, нужно самоизолироваться и обратиться к семейному врачу. Поскольку первые признаки коронавируса такие же, как и у других респираторных болезней, диагноз может сделать только медик.
"При необходимости врач направит к вам мобильную бригаду для тестирования на COVID-19. То есть вы не ищете самостоятельно, где сделать тест, и не идете в лабораторию, чтобы сдать анализ. По вызову врача к вам домой обязана приехать мобильная бригада. Она берет у вас образцы для тестирования и доставляет их в лабораторию", - сказали в НСЗУ.
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