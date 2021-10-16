В Одесі відкрили "божу аптеку": пропонують лікувати COVID-19 грибом-веселкою і святою водою

В Одесі з'явилася "божа аптека" / Фото: Колаж: Сьогодні

У центрі Одеси церква відкрила "божу аптеку". Вірянам обіцяють вилікувати рак, ковід і підвищити потенцію. Однак і ліки там специфічні – свята вода, настоянки та чаї.

Про це пише "Думська".

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У публікації зазначили, що довірливим покупцям пропонують диво-ліки, здатні вилікувати не тільки "запущений коронавірус", але навіть рак і хвороби, проти яких традиційна медицина поки безсила".

Фото: Думська

"У витяжки та концентрати додають секретний інгредієнт – намолену святу воду з монастиря", – йдеться у повідомленні.

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Чим хочуть "лікувати" людей від ковіду?

В асортименті "аптеки" є такі позиції:

Імуноукріпляючий чай;

Плодово-ягідний чай;

Ароматний чай;

Настоянка з гриба-веселки;

Настоянка з нирок тополі і берези;

Настоянка з гринделії на меду;

Настоянка з момордики;

Настоянка з живиці на оливковій олії.

Однак як працівники закладу з'ясували, що ці суміші подіють або хоча б не зашкодять хворому – невідомо.

Фото: Думська

Що робити, якщо з'явилися симптоми коронавірусу?

У НСЗУ закликають людей не займатися самолікуванням, тим більше, сумнівними "ліками". Як тільки у людини з'являються перші симптоми ковіду, потрібно самоізолюватись і звернутися до сімейного лікаря. Оскільки перші ознаки коронавірусу такі ж, як і у інших респіраторних хвороб, діагноз може зробити тільки медик.

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"За необхідності лікар спрямує до вас мобільну бригаду для тестування на COVID-19. Тобто ви не шукаєте самостійно, де зробити тест, і не йдете до лабораторії, щоб здати аналіз. За викликом лікаря до вас додому зобов’язана приїхати мобільна бригада. Вона бере у вас зразки для тестування і доставляє їх в лабораторію", -сказали в НСЗУ.