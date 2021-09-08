В Одессе подорожает проезд в маршрутках: стоимость

В Одессе пересмотрели тарифы на проезд в маршрутках. Фото: коллаж "Сегодня"

На 3 гривни подорожает проезд в одесских маршрутках – с 7 до 10. Такую сумму рассчитали еще осенью прошлого года. Сейчас из-за уменьшения пассажиропотока оптимальная сумма проезда вообще 15 гривен – считают эксперты. Как сообщает корреспондент "Сегодня" Ольга Федорова, против резкого увеличения цен в горсовете.

Последний раз в городе повышали тариф на проезд три с половиной года назад.

"Данный тариф не является регулируемым, а потому рассчитывается перевозчиками самостоятельно на основе методики, утвержденной постановлением Кабинета министров, и все остальные города страны повысили этот тариф еще в июне", – говорит и.о. директора Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета Артем Сидоренко.

Власть определилась с шестью первыми платными автобанами в Украине

77 гривен за 100 километров – такой будет стоимость пользования платными дорогами в Украине. Инвесторам собираются передать сразу шесть трасс. Под них уже разработали специальные дорожные знаки, и вскоре водители увидят их на дорогах.

Платная дорога – значит, качественная. В Европе такие почти везде. Стоимость проезда составляет:

Польша – $3 за 100 км;

Франция – $10;

Португалия – $1,5.

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