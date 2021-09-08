В Одесі подорожчає проїзд в маршрутках: вартість

В Одесі переглянули тарифи на проїзд в маршрутках. Фото: колаж "Сьогодні"

На 3 гривні подорожчає проїзд в одеських маршрутках – з 7 до 10. Таку суму розрахували ще восени минулого року. Зараз через зменшення пасажиропотоку оптимальна сума проїзду взагалі 15 гривень – вважають експерти. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні" Ольга Федорова, проти різкого збільшення цін в міськраді.

Востаннє в місті підвищували тариф на проїзд три з половиною роки тому.

"Цей тариф не є регульованим, а тому розраховується перевізниками самостійно на основі методики, затвердженої постановою Кабінету міністрів, і всі інші міста країни підвищили цей тариф ще в червні", – говорить в.о. директора Департаменту транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міськради Артем Сидоренко.

Влада визначилася з шістьма першими платними автобанами в Україні

77 гривень за 100 кілометрів – такою буде вартість користування платними дорогами в Україні. Інвесторам збираються передати відразу шість трас. Під них вже розробили спеціальні дорожні знаки, і незабаром водії побачать їх на дорогах.

Платна дорога – значить якісна. В Європі такі майже всюди. Вартість проїзду становить :

Польща – $3 за 100 км;

Франція – $10;

Португалія – $1,5.

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