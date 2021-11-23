В Одессе подросток устроил гонки с полицией на угнанном авто (фото)

Подросток не имел никаких документов на транспортное средство/Коллаж: Сегодня

В Одессе, где недавно женщина устроила "боулинг" с автомобилем на парковке, подросток убегал от полицейских на украденном транспортном средстве.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Одесской области.

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Детали инцидента

Во вторник, 23 ноября, во время патрулирования Приморского района внимание патрульных привлек автомобиль Daewoo, который нарушил правила дорожного движения на улице Ришельевской. На требование полицейских остановить автомобиль, водитель не реагировал. А убегая от блюстителей порядка, нарушал ПДД и создавал аварийные ситуации.

Полицейские обратили внимание на автомобиль, поскольку он нарушил ПДД/Фото: патрульная полиция Одесской области

Водителя поймали

На улице Тираспольской патрульные догнали беглеца. За рулем автомобиля находился 17-летний парень без документов на транспортное средство. Впоследствии патрульные получили ориентировку относительно незаконного завладения автомобилем Daewoo, который они остановили. Для выяснения всех обстоятельств происшествия на место вызвали следственно-оперативную группу.

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Водителю угнанного автомобиля оказалось 17 лет/Фото: Патрульная полиция Одесской области

Жуткое ДТП в Черниговской области

В Черниговской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла около 18:00 в селе Заезд Прилуцкого района Черниговской области. По предварительной информации, произошло столкновение двух грузовых автомобилей и легковушки.

В результате аварии женщина и ребенок, которые были в салоне легковушки, получили травмы. Их госпитализировали. Впоследствии ребенок умер в больнице.

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