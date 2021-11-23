В Одесі підліток влаштував перегони з поліцією на викраденому авто (фото)

Підліток не мав жодних документів на транспортний засіб/Колаж: Сьогодні

В Одесі, де нещодавно жінка влаштувала "боулінг" з автомобілем на парковці, підліток втікав від поліцейських на вкраденому транспортному засобі.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Одеської області.

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Деталі інциденту

У вівторок, 23 листопада, під час патрулювання Приморського району увагу патрульних привернув автомобіль Daewoo, який порушив правила дорожнього руху на вулиці Рішельєвській. На вимогу поліцейських зупинити автомобіль, водій не реагував. А тікаючи від охоронців порядку, порушував ПДР та створював аварійні ситуації.

Поліцейські звернули увагу на автомобіль, оскільки він порушив ПДР/Фото: патрульна поліція Одеської області

Водія спіймали

На вулиці Тираспольській патрульні наздогнали втікача. За кермом автомобіля перебував 17-річний хлопець без жодних документів на транспортний засіб. Згодом патрульні отримали орієнтування щодо незаконного заволодіння автомобілем Daewoo, який вони зупинили. Для з’ясування всіх обставин події на місце викликали слідчо-оперативну групу.

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Водію викраденого автомобіля виявилося 17 років/Фото: Патрульна поліція Одеської області

Моторошна ДТП у Чернігівській області

У Чернігівській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Аварія сталася близько 18:00 у селі Заїзд Прилуцького району Чернігівської області. За попередньою інформацією, сталося зіткнення двох вантажних автомобілів та легковика.

Внаслідок аварії жінка та дитина, які були у салоні легковика, зазнали травм. Їх госпіталізували. Згодом дитина померла у лікарні.

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