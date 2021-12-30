В Одессе пьяный мужчина сбил копа – за ним устроили погоню со стрельбой (видео)

В Одессе пьяный мужчина сбил патрульного. Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 30 декабря, в Одессе патрульные задержали пьяного водителя, который наехал на полицейского и пытался сбежать.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.

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Детали происшествия

Утром 30 декабря в полицию поступило сообщение, что на улице Академика Королева мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел за руль.

Патрульные остановили указанный автомобиль, однако водитель закрылся в салоне и не реагировал на требование патрульных. После мужчина пытался уехать с места и наехал на правоохранителя, однако и это его не остановило.

В результате во время погони за нарушителем полицейский произвел несколько выстрелов по колесам автомобиля. Таким образом удалось остановить машину.

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От прохождения осмотра состояния алкогольного опьянения на месте и в больнице мужчина отказался.

Теперь на водителя составили протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения). Все обстоятельства происшествия устанавливают следователи.

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В Киевской области задержали водителя за покушение на убийство полицейского. ЧП произошло в Вишневом – на перекрестке водитель автомобиля "Nissan" нарушил ПДД, а после пытался наехать на правоохранителя.

Так, коп остановил авто и обратился к водителю для составления админпротокола.