В Одесі п'яний чоловік збив копа – за ним влаштували погоню зі стріляниною (відео)

В Одесі п'яний чоловік збив патрульного. Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 30 грудня, в Одесі патрульні затримали п'яного водія, який наїхав на поліцейського та намагався втекти.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Одеської області.

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Деталі події

Вранці 30 грудня до поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Академіка Корольова чоловік у стані алкогольного сп'яніння сів за кермо.

Патрульні зупинили вказаний автомобіль, проте водій зачинився у салоні та не реагував на вимогу патрульних. Після цього чоловік намагався втекти з місця та наїхав на правоохоронця, однак і це його не зупинило.

У підсумку під час погоні за порушником поліцейський зробив кілька пострілів по колесах автомобіля. У такий спосіб вдалося зупинити машину.

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Від проходження огляду стану алкогольного сп'яніння на місці та у лікарні чоловік відмовився.

Наразі на водія склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Управління транспортним засобом особою у стані сп'яніння). Усі обставини події встановлюють слідчі.

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Під Києвом чоловік намагався вбити поліцейського

У Київській області затримали водія за замах на вбивство поліцейського. НП подія сталася в Вишневому – на перехресті водій автомобіля "Nissan" порушив ПДР, а після намагався наїхати на правоохоронця.