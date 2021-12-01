В Одессе случилась утечка опасного вещества. Жители жаловались на резкий запах

В Одессе произошла утечка хлора / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессе 1 декабря произошло ЧП на предприятии на улице Боровского. Там прорвало 800-литровую цистерну с хлором – произошла утечка опасного вещества.

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба ГСЧС.

Реклама

На место приехали спасатели, они подавали воду, чтобы "посадить" опасные пары хлора распыленными струями. На разгерметизированную емкость наложили бандаж и таким образом остановили утечку.

Фото ГСЧС

Также работники ГСЧС дезактивировали место разлива и замерили концентрацию опасных веществ в воздухе. На расстоянии 50 метров приборы не зафиксировали опасных концентраций.

Фото ГСЧС

При этом местные жители писали в Сети, что по окрестностям распространяется резкий запах, его ощущают даже на Киевской трассе.

Реклама