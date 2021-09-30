В Одессе солдат-срочник выпал из окна казармы: он в тяжелом состоянии

В Одессе военнослужащий-срочник выбросился с 4 этажа казармы / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессе 19-летний военнослужащий-срочник Национальной гвардии Украины выбросился с четвертого этажа казармы.

Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на источники в части.

Реклама

По данным СМИ, инцидент произошел вечером 28 сентября в 11-й бригаде имени Михаила Грушевского НГУ на улице Николая Боровского в Одессе.

Реклама

Солдата доставили в городскую клиническую больницу в тяжелом состоянии. У него политравма, закрытый перелом костей таза, тупая травма живота и разрыв селезенки.

Уточняется, что в Одессу гвардеец приехал из Запорожья за несколько часов до происшествия. Пока причину такого поступка выясняют. Его сослуживцы и командиры утверждают, что он ни с кем не конфликтовал.

По данному факту начали служебное и досудебное расследование.