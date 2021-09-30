В Одесі солдат-строковик випав з вікна казарми: він у важкому стані

В Одесі військовослужбовець-строковик викинувся з 4-го поверху казарми / Фото: Колаж: Сьогодні
В Одесі 19-річний військовослужбовець строкової служби Національної гвардії України викинувся з четвертого поверху казарми.
Про це повідомляє "Думська" з посиланням на джерела в частині.
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За даними ЗМІ, інцидент стався ввечері 28 вересня в 11-й бригаді імені Михайла Грушевського НГУ на вулиці Миколи Боровського в Одесі.
Солдата доставили до міської клінічної лікарні у важкому стані. У нього політравма, закритий перелом кісток тазу, тупа травма живота і розрив селезінки.
Уточнюється, що до Одеси гвардієць приїхав із Запоріжжя за кілька годин до події. Поки причину такого вчинку з'ясовують. Його товариші по службі і командири стверджують, що він ні з ким не конфліктував.
За даним фактом почали службове і досудове розслідування.
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