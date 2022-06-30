В Одессе улицы превратились в реки, жуткий гром напоминает взрывы (видео)

Последствия ливня в Одессе / Фото: Коллаж: Сегодня

Одесситов предупредили, что громкие звуки, которые слышны в городе, — это раскаты грома, а не взрывы. В Одессе началась сильная гроза. Видео опубликовали Telegram-каналы "Новости Одесса" и "Думская".

Жителей города попросили не выезжать из дома без необходимости.

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На видео видно, что дороги превратились в настоящие реки, передвигаться автомобилем затруднительно.

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"Суспільне Одеса" сообщает, что из-за ливня и подтопления рельсового хозяйства временно не функционируют трамвайные маршруты №1, 3, 7, 12, 20, а также троллейбусные маршруты №9 и 10. Также, по данным ГСЧС, в Одессе и области в ближайшие часы дождь может усилиться и идти до конца дня.

Дождь в Киеве

Накануне в столице прошла гроза. В середине жаркого дня сначала были слышны раскаты грома, а через некоторое время начался дождь. Из-за мощного ливня затопило районы города. Некоторые улицы буквально превратились в реки. "Утонули" несколько машин.

Самые интенсивные осадки прошли в Святошинском и Соломенском районах. Из-за проливного дождя возникло подтопление на просп. Леся Курбаса и на б-ре Ромена Роллана.