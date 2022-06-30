В Одесі вулиці перетворилися на річки, моторошний грім нагадує вибухи (відео)

Наслідки зливи в Одесі / Фото: Колаж: Сьогодні

Одесити попередили, що гучні звуки, які чути в місті, — це гуркіт грому, а не вибухи. В Одесі розпочалася сильна гроза. Відео опублікували Telegram-канали Новини Одеса і Думська.

Мешканців міста попросили не виїжджати з дому без потреби.

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На відео видно, що дороги перетворилися на справжні річки, пересуватися автомобілем важко.

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"Суспільне Одеса" повідомляє, що через зливу та підтоплення рейкового господарства тимчасово не функціонують трамвайні маршрути №1, 3, 7, 12, 20, а також тролейбусні маршрути №9 та 10. Також, за даними ДСНС, в Одесі та області найближчим часом дощ може посилитися та йти до кінця дня.

Дощ у Києві

Напередодні у столиці пройшла гроза. В середині спекотного дня спочатку було чути гуркіт грому, а через деякий час почався дощ. Через потужну зливу затопило райони міста. Деякі вулиці буквально перетворилися на річки. "Потонули" кілька машин.

Найінтенсивніші опади пройшли у Святошинському та Солом'янському районах. Через зливу виникло підтоплення на просп. Леся Курбаса та на б-рі Ромена Роллана.