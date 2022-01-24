В Одессе в департаменте образования и науки сетуют на новое меню в детсадах

В рационе детей не хватает сахара, соли и сливочного масла/Коллаж: "Сегодня"

Директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич сетует на детское питание в заведениях дошкольного образования. Детям не хватает элементарных продуктов из-за нового меню.

Об этом Елена Буйневич написала на своей странице в Facebook.

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По словам директора департамента образования и науки Одесского городского совета, меню в садиках в целом не плохое. Предложенную пищу дети едят, а также постепенно привыкают к меньшему количеству соли и сахара. В то же время кое-чего детям все же не хватает.

"Чего нам не хватает: хлеба с маслом. Сливочным. К кашке. Привыкли, любят, просят", — написала Елена Буйневич.

Кроме того, детям не хватает сахара в напитках.

"Да, привыкают, пьют лучше, но не все, нужно разрешить подслащивать", — отметила директор департамента образования и науки.

Буйневич не уверена, действительно ли детям до 3 лет вообще не нужно сахара. Также она заметила, что не все дети едят овощи.

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"Что нам не заходит? Видно по тарелкам: свекла, морковь, сухофрукты. И тут уже претензии к нам с вами. Не едят, потому что не привыкли. А это полезно. Поэтому учим в садике, учим и дома. Еще не хватает свежезамороженных овощей, но в ближайшее время будут. Продукты хорошего качества, за это можно не беспокоиться", — написала Буйневич.

Новое школьное меню

В Украине разрабатывают обновленный сборник рецептов для школ. В перечне их будет 500: кроме 160 уже утвержденных блюд, добавят 340 новых.

По словам соавтора реформы школьного питания в Украине Евгения Клопотенко, команда разрабатывает новые блюда для школьного меню. Эти рецепты помогут работникам школ составлять уникальные меню, которые будут соответствовать новым нормам калорийности, белков, жиров и углеводов.

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