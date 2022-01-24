В Одесі в департаменті освіти та науки нарікають на нове меню в дитсадках

У раціоні дітей не вистачає цукру, солі та вершкового масла/Колаж: "Сьогодні"

Директорка департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич нарікає на дитяче харчування в закладах дошкільної освіти. Дітям бракує елементарних продуктів через нове меню.

Про це Олена Буйневич написала на своїй сторінці в Facebook.

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За словами директорки департаменту освіти та науки Одеської міської ради, меню в садочках загалом не погане. Запропоновану їжу діти споживають, а також поступово звикають до меншої кількості солі та цукру. Однак дечого дітям все ж не вистачає.

"Чого нам бракує: хліба з маслом. Вершковим. До кашки. Звикли, люблять, просять", — написала Олена Буйневич.

Крім того, дітям не вистачає цукру в напоях.

"Так, звикають, п’ють краще, але не всі, треба дозволити підсолоджувати", — зауважила директорка департаменту освіти та науки.

Буйневич не впевнена, чи справді дітям до 3 року взагалі не треба цукру. Також вона зауважила, що не всі діти їдять овочі.

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"Що нам не заходить? Видно по тарілках: буряк, морква, сухофрукти. І тут вже претензії до нас із вами. Не їдять, бо не звикли. А це корисно. Тому вчимо в садочку, вчимо і вдома. Ще бракує свіжозаморожених овочів, але найближчим часом будуть. Продукти хорошої якості, за це можна не хвилюватись", — написала Буйневич.

Нове шкільне меню

В Україні розробляють оновлену збірку рецептів для шкіл. Загалом у переліку їх буде 500: окрім 160 вже затверджених страв, додадуть 340 нових.

За словами співавтора реформи шкільного харчування в Україні Євгена Клопотенка, наразі команда розробляє нові страви для шкільного меню. Ці рецепти допоможуть працівникам шкіл складати унікальні меню, які відповідатимуть новим нормам калорійності, білків, жирів та вуглеводів.

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