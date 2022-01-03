В Одессе водитель BMW на огромной скорости снес столбы: есть пострадавшие (фото)

В Одессе в ДТП пострадала девушка. Фото: коллаж "Сегодня"

В Одессе утром 3 января произошла жуткая авария. В результате ДТП серьезно пострадала девушка – ее госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает "Думская".

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Подробности ДТП

Как стало известно, на Базарной и Ришельевской улиц водитель BMW не справился с управлением и столкнулся с ВАЗом и "Опелем", а затем снес несколько столбов и опор.

В результате ДТП серьезно пострадала пассажир BMW – девушку доставили в больницу.

По информации патрульной полиции, водитель был в состоянии алкогольного опьянения – он отделался легкими травмами и тоже находится в больнице.

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Жуткая авария в Одессе. Фото: "Думская"

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34%;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

столкновение;

наезд на стоящий автомобиль;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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