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В Одессе водитель BMW на огромной скорости снес столбы: есть пострадавшие (фото)

София Ковнир
3 января, 11:42
Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения – он отделался легкими травмами

В Одессе в ДТП пострадала девушка. Фото: коллаж "Сегодня"

В Одессе утром 3 января произошла жуткая авария. В результате ДТП серьезно пострадала девушка – ее госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает "Думская".

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Подробности ДТП

Как стало известно, на Базарной и Ришельевской улиц водитель BMW не справился с управлением и столкнулся с ВАЗом и "Опелем", а затем снес несколько столбов и опор.

В результате ДТП серьезно пострадала пассажир BMW – девушку доставили в больницу.

По информации патрульной полиции, водитель был в состоянии алкогольного опьянения – он отделался легкими травмами и тоже находится в больнице.

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Жуткая авария в Одессе. Фото: "Думская"

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34%;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

  • столкновение;
  • наезд на стоящий автомобиль;
  • наезд на препятствие;
  • наезд на пешехода;
  • съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

Ранее мы писали:

  • В Ровно 2 января пьяный водитель насмерть сбил 27-летнего военного. По предварительной информации, нарушитель является помощником экс-депутата областного совета.
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