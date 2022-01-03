В Одесі водій BMW на величезній швидкості зніс стовпи: є постраждалі (фото)

В Одесі у ДТП постраждала дівчина. Фото: колаж "Сьогодні"
В Одесі вранці 3 січня сталася моторошна аварія. Внаслідок ДТП серйозно постраждала дівчина – її госпіталізували у лікарню.
Про це повідомляє "Думська".
Деталі ДТП
Як стало відомо, на Базарній та Рішельєвській вулицях водій BMW не впорався з керуванням і зіткнувся з ВАЗом та "Опелем", а потім зніс кілька стовпів і опор.
Внаслідок ДТП серйозно постраждала пасажирка BMW – дівчину доправили до лікарні.
За інформацією патрульної поліції, водій був у стані алкогольного сп'яніння – він відбувся легкими травмами і теж перебуває у лікарні.
Жахлива аварія в Одесі. Фото: "Думська"
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне керування – 5%.
До того ж названо основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд з проїзної частини та перекидання транспортного засобу.
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