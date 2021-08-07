В Одессе водителя маршрутки облили зеленкой – отказался бесплатно везти ветерана АТО (фото)

"Позеленевшему" водителю попутно сказали несколько грубых фраз / Фото: коллаж "Сегодня"
В Одессе активисты облили зеленкой водителя маршрутки за то, что тот отказался везти участника боевых действий бесплатно.
Об этом сообщает 048.ua.
Пострадавшим оказался водитель маршрутки №25, которая курсирует из Одесса в Черноморск. Его облили зеленкой, попутно сказав ему несколько грубых фраз.
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"Сегодня мы нашли этого "мужчину", провели воспитательную беседу, после которой ему стало стыдно, и он позеленел. Теперь его будет легко узнать. Это маленький урок для каждого, кто предоставляет услуги – защитников Украины следует уважать", – сообщил активист Демьян Ганула.
Активист пообещал, что этот водитель больше не будет работать. Пока неизвестно, чем закончилась история.
Отметим, что согласно закону Украины ветеранам АТО в общественном транспорте можно ездить без оплаты при наличии с собой УБД.
Фото: активист Демьян Ганула
Ранее мы сообщали, что в Днепре патрульные полицейские обнаружили нетрезвого водителямаршрутного автобуса. Экипаж заметил, что водитель транспортного средства нарушил требования дорожного знака 2.2 (проезд без остановки запрещен), и остановили его.
Напомним, что в Сумах водители автомобилей заметили на дороге микроавтобус, который петлял по трассе и выезжал на встречную полосу движения. Очевидцы заподозрили, что водитель нетрезв.
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