В Одесі водія маршрутки облили зеленкою – відмовився безкоштовно везти ветерана АТО (фото)

Постраждалим виявився водій маршрутки №25, яка курсує з Одеса в Чорноморськ

"Позеленілому" водієві попутно сказали кілька грубих фраз / Фото: колаж "Сьогодны"

В Одесі активісти облили зеленкою водія маршрутки за те, що той відмовився везти учасника бойових дій безкоштовно.

Про це повідомляє 048.ua.

Постраждалим виявився водій маршрутки №25, яка курсує з Одеса в Чорноморськ. Його облили зеленкою, попутно сказавши йому кілька грубих фраз.

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"Сьогодні ми знайшли цього" чоловіка ", провели виховну бесіду, після якої йому стало соромно, і він позеленів. Тепер його буде легко впізнати. Це маленький урок для кожного, хто надає послуги – захисників України слід поважати", – повідомив активіст Дем'ян Ганула.

Активіст пообіцяв, що цей водій більше не буде працювати. Поки невідомо, чим закінчилася історія.

Відзначимо, що відповідно до закону України ветеранам АТО в громадському транспорті можна їздити без оплати при наявності з собою УБС.

Фото: активіст Дем'ян Ганула

Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі патрульні поліцейські виявили нетверезого водія маршрутного автобуса. Екіпаж помітив, що водій транспортного засобу порушив вимоги дорожнього знаку 2.2 (проїзд без зупинки заборонений), і зупинили його.

Нагадаємо, що в Сумах водії автомобілів помітили на дорозі мікроавтобус, який петляв по трасі і виїжджав на зустрічну смугу руху. Очевидці запідозрили, що водій нетверезий.