Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости в регионах Новости Одессы

В Одессе вспыхнул масштабный пожар в швейном цеху – есть пострадавший (видео)

Татьяна Очеретяная
6 февраля, 18:53
Спасатели тушат пожар в Одессе, возгорание началось в электрощитовой швейного цеха – что известно

На Черемушках горит швейный цех / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессе, на улице Варненской, 21, вечером 6 февраля началось возгорание в здании, где расположен швейный цех. На месте работают как минимум пять бригад спасателей.

Об этом сообщает "Думская".

Реклама

Движение по улице Варненской перекрыли. Возгорание началось в электрощитовой на первом этаже 4-этажного здания. Было сильное задымление. Пламя тушат 45 сотрудников ГСЧС.

Во время пожара спасли мужчину с ножевым ранением в живот. Пострадавшего увезли в городскую больницу № 10.

Реклама

Основные причины возникновения пожаров в домах:

  • неосторожное обращение с огнем;
  • использование факелов и паяльных ламп для отогревания замерзших труб центрального отопления, водоснабжения или канализации;
  • неисправность и неправильная эксплуатация приборов газоснабжения и отопления;
  • нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовыми потребителями электроэнергии.