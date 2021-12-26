В Одессе заключенный пытался сбежать из СИЗО – его ранили

В Одессе ранили заключенного, который пытался сбежать. Фото: коллаж "Сегодня"

В Одессе 34-летний заключенный пытался сбежать из тюрьмы, где находился под стражей по подозрению в совершении наркопреступления. Во время побега в мужчину выстрелили.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП Украины в Одесской области.

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Подробности ЧП

В воскресенье, 26 декабря, около семи утра стало известно, что из следственного изолятора пытался сбежать заключенный.

Обнаружив беглеца, работник внутренней службы предупредил о применении огнестрельного оружия и выстрелил в воздух, однако мужчина не реагировал. Тогда охранник выстрелил в сторону злоумышленника и ранил его в ногу. Раненого госпитализировали.

Что грозит злоумышленнику?

По факту покушения на побег из-под стражи начато досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Правонарушителю грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

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В Черниговском СИЗО подростки избили сотрудника и попытались сбежать

В Чернигове двое несовершеннолетних, которых содержат под стражей, попытались сбежать из следственного изолятора: они избили сотрудника СИЗО и отобрали у него ключи, но уйти им не дали.

"Двое несовершеннолетних заключенных, находящихся под стражей за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, совершили нападение на сотрудника СИЗО, нанесли ему телесные повреждения, завладели ключом и пытались сбежать из учреждения, однако были остановлены", - говорится в сообщении.