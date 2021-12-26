В Одесі ув'язнений намагався втекти із СІЗО – його поранили

В Одесі поранили в'язня, який намагався втекти. Фото: колаж "Сьогодні"

В Одесі 34-річний ув'язнений намагався втекти з в'язниці, де перебував під вартою за підозрою у скоєнні наркозлочину. Під час втечі у чоловіка вистрілили.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України в Одеській області.

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Деталі НП

У неділю, 26 грудня, близько сьомої ранку стало відомо, що зі слідчого ізолятора намагався втекти ув'язнений.

Виявивши втікача, працівник внутрішньої служби попередив про застосування вогнепальної зброї та потрапив у повітря, проте чоловік не реагував.

Тоді постовий вистрілив у бік зловмисника, поранивши його в ногу. Внаслідок цього злочинця госпіталізували до лікарні.

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Що загрожує зловмиснику?

За фактом замаху на втечу з-під варти розпочато досудове розслідування, встановлюються всі обставини події. Правопорушнику загрожує від трьох до п'яти років ув'язнення.

У Чернігівському СІЗО підлітки побили співробітника та спробували втекти

У Чернігові двоє неповнолітніх, яких утримують під вартою, спробували втекти зі слідчого ізолятора: вони побили співробітника СІЗО і відібрали у нього ключі, але піти їм не дали.

"Двоє неповнолітніх ув'язнених, які перебувають під вартою за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинили напад на співробітника СІЗО, нанесли йому тілесні ушкодження, заволоділи ключем і намагалися втекти з установи, однак були зупинені", – йдеться у повідомленні.

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