В Одессе заметили военную технику: что говорят в Минобороны (видео)

Техника способна оборонять важные объекты / Коллаж "Сегодня"

В Одессе заметили военную технику, которая предназначена для обороны от воздушного нападения. Видео сразу появилось в сети.

Об этом сообщает Реальная война.

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Что известно

В Минобороны сайту "Сегодня" ответили так, не исключив достоверность этого видео.

"Во-первых, есть рекомендация не публиковать видео перемещения военной техники. Что касается ЗРС-300, то это комплексы, предназначенные для обороны от воздушного нападения. Способны оборонять важные объекты – админздания, склады, возможно – порты", – говорят в Минобороны.

Угроза российской агрессии

Россия уже стянула более чем 100-тысячную армию к границе с Украиной.

12 января была обнародована интерактивная карта , на которой указаны все данные о скоплении российских войск на границе с Украиной, выявленных западными СМИ в ноябре 2021 года.

, на которой указаны все данные о скоплении российских войск на границе с Украиной, выявленных западными СМИ в ноябре 2021 года. Эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах.

может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах. Беларусь и Россия проводят совместные военные учения "Союзная решимость-2022" возле границ Украины и Евросоюза. Это вызывает опасения, что удар по Украине может быть нанесен с территории Беларуси. Россия активно стягивала военную технику и в этом направлении.

возле границ Украины и Евросоюза. Это вызывает опасения, что удар по Украине может быть нанесен с территории Беларуси. Россия активно стягивала военную технику и в этом направлении. НАТО планирует увеличить свое военное присутствие в странах Балтии и Польше на случай, если Россия оставит свои войска в Беларуси после запланированных военных учений.

на случай, если Россия оставит свои войска в Беларуси после запланированных военных учений. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сможет говорить о деэскалации ситуации тогда, когда Россия отведет все свои войска от границы Украины и с временно оккупированных территорий.

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