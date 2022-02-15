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В Одессе заметили военную технику: что говорят в Минобороны (видео)

Эксклюзив
Игорь Серов, Валентина Шаповал
15 февраля, 10:28
Видео с военной техникой, которая была в городе, сразу же появились в Сети

Техника способна оборонять важные объекты / Коллаж "Сегодня"

В Одессе заметили военную технику, которая предназначена для обороны от воздушного нападения. Видео сразу появилось в сети.

Об этом сообщает Реальная война.

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Что известно

В Минобороны сайту "Сегодня" ответили так, не исключив достоверность этого видео.

"Во-первых, есть рекомендация не публиковать видео перемещения военной техники. Что касается ЗРС-300, то это комплексы, предназначенные для обороны от воздушного нападения. Способны оборонять важные объекты – админздания, склады, возможно – порты", – говорят в Минобороны.

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