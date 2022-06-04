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В Одессе запустили провокационный салют во время тревоги (видео)

4 июня, 00:59
Правонарушители уже задержаны

В Приморском районе Одессы запустили провокационный салют. Коллаж "Сегодня"

В Приморском районе Одессы запустили провокационный салют во время тревоги.

Об этом говорится в Telegram-канале ZN.UA.

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Подробности

"В Приморском районе Одессы пускают салюты во время тревоги. Местные "интеллектуалы" запустили фейерверк у здания СБУ", – говорится в сообщении.

Одесские паблики сообщают, что правонарушители уже задержаны, к любителям фейерверков уже приехали 2 наряда, составляют протокол.

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Оборона Одессы

  • 7 марта наша армия подбила вражеский корабль и отправила его туда, куда уже весь мир направляет сегодня все российское. О победе на море рассказал спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
  • Чуть раньше российский корабль "дружественным огнем" уничтожил свой военный самолет.
  • 6 марта советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что российско-фашистские войска активно готовятся к нападению на Одессу. Они уже пытались реализовать этот план, но украинской обороне удалось их удержать.