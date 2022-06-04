В Одесі запустили провокаційний салют під час тривоги (відео)

У Приморському районі Одеси запустили провокаційний салют. Колаж "Сьогодні"

У Приморському районі Одеси запустили провокаційний салют під час тривоги.

Про це говориться у Telegram-каналі ZN.UA.

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"У Приморському районі Одеси пускають салюти під час тривоги. Місцеві "інтелектуали" запустили феєрверк біля будівлі СБУ", – йдеться у повідомленні.

Одеські паблики повідомляють, що правопорушників вже затримано, до любителів феєрверків вже приїхали 2 наряди, складають протокол.

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Оборона Одеси