Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини в регіонах Новини Одеси

В Одесі запустили провокаційний салют під час тривоги (відео)

4 червня, 00:59
Правопорушників уже затримано

У Приморському районі Одеси запустили провокаційний салют. Колаж "Сьогодні"

У Приморському районі Одеси запустили провокаційний салют під час тривоги.

Про це говориться у Telegram-каналі ZN.UA.

Реклама

Деталі

"У Приморському районі Одеси пускають салюти під час тривоги. Місцеві "інтелектуали" запустили феєрверк біля будівлі СБУ", – йдеться у повідомленні.

Одеські паблики повідомляють, що правопорушників вже затримано, до любителів феєрверків вже приїхали 2 наряди, складають протокол.

Реклама

Оборона Одеси

  • 7 березня наша армія підбила ворожий корабель і відправила його туди, куди вже весь світ спрямовує сьогодні все російське. Про перемогу на морі розповів спікер Оперативного штабу Одеської обласної воєнної адміністрації Сергій Братчук.
  • Трохи раніше російський корабель "дружнім вогнем" знищив свій військовий літак .
  • 6 березня радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив , що російсько-фашистські війська активно готуються до нападу на Одесу Вони вже намагалися реалізувати цей план, але українській обороні вдалося їх утримати.