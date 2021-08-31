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В Одессе женщина спускалась со второго этажа на простынях и упала в подвал – видео

Татьяна Очеретяная
31 августа, 21:56
Доставали пострадавшую из подвала спасатели, на носилках женщину перенесли к карете скорой помощи

В Одессе попытки женщины спуститься по простыням закончились травмами. Коллаж "Сегодня"

В Малиновском районе Одессы женщина в нетрезвом состоянии пыталась спуститься на простынях со второго этажа жилого дома. Однако не удержалась и упала в подвальное помещение.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Х**вая Одесса".

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На записи видно, как женщина висела на простыне, а вокруг собрались люди и смотрели за происходящим. В какой-то момент она сорвалась и упала.

"Подруга хотела спуститься, как настоящий скалолаз, однако все пошло совсем не по плану..." – пишут очевидцы.

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В ГСЧС рассказали "Униан", что сообщение спасателям поступило 31 августа около 15:00. Они приехали на помощь медикам скорой помощи и на носилках перенесли пострадавшую из подвала к карете скорой. Женщину госпитализировали.

Что делать, если увидели пострадавшего на улице?

Алгоритм оказания первой помощи:

  • Осмотр места происшествия. Нужно убедиться, что вам не угрожает опасность и к человеку можно подойти.
  • Осмотр потерпевшего. Проверить, дышит ли он, есть ли пульс. Если он в сознании – выяснить, что болит. Не переворачивать, если у пострадавшего сломаны кости.
  • Вызов скорой помощи. Указать место и данные о пострадавшем.
  • Оказание первой помощи – действия зависят от ситуации.
  • Наблюдение за состоянием пострадавшего.

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