В Одесі жінка спускалася з другого поверху на простирадлах і впала в підвал – відео

В Одесі спроби жінки спуститися по простирадлах закінчилися травмами. Колаж "Сьогодні"

У Малиновському районі Одеси жінка в нетверезому стані намагалася спуститися на простирадлах з другого поверху житлового будинку. Однак не втрималася і впала в підвальне приміщення.

Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі "Х**вау Одеса".

На записі видно, як жінка висіла на простирадлі, а навколо зібралися люди і дивилися за тим, що відбувається. У якийсь момент вона зірвалася і впала.

"Подруга хотіла спуститися, як справжній скелелаз, проте все пішло зовсім не за планом..." - пишуть очевидці.

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У ДСНС розповіли "Уніан", що повідомлення рятувальникам надійшло 31 серпня близько 15:00. Вони приїхали на допомогу медикам швидкої допомоги і на ношах перенесли потерпілу з підвалу до карети "швидкої". Жінку госпіталізували.

Що робити, якщо побачили потерпілого на вулиці?

Алгоритм надання першої допомоги:

Огляд місця події. Потрібно переконатися, що вам не загрожує небезпека і до людини можна підійти.

Потрібно переконатися, що вам не загрожує небезпека і до людини можна підійти. Огляд потерпілого. Перевірити, чи дихає він, чи є пульс. Якщо він у свідомості – з'ясувати, що болить. Не перевертати, якщо у потерпілого зламані кістки.

Перевірити, чи дихає він, чи є пульс. Якщо він у свідомості – з'ясувати, що болить. Не перевертати, якщо у потерпілого зламані кістки. Виклик швидкої допомоги. Вказати місце і дані про потерпілого.

Вказати місце і дані про потерпілого. Надання першої допомоги – дії залежать від ситуації.

– дії залежать від ситуації. Спостереження за станом постраждалого.

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