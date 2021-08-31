В Одесі жінка спускалася з другого поверху на простирадлах і впала в підвал – відео

В Одесі спроби жінки спуститися по простирадлах закінчилися травмами. Колаж "Сьогодні"
У Малиновському районі Одеси жінка в нетверезому стані намагалася спуститися на простирадлах з другого поверху житлового будинку. Однак не втрималася і впала в підвальне приміщення.
Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі "Х**вау Одеса".
На записі видно, як жінка висіла на простирадлі, а навколо зібралися люди і дивилися за тим, що відбувається. У якийсь момент вона зірвалася і впала.
"Подруга хотіла спуститися, як справжній скелелаз, проте все пішло зовсім не за планом..." - пишуть очевидці.
У ДСНС розповіли "Уніан", що повідомлення рятувальникам надійшло 31 серпня близько 15:00. Вони приїхали на допомогу медикам швидкої допомоги і на ношах перенесли потерпілу з підвалу до карети "швидкої". Жінку госпіталізували.
Що робити, якщо побачили потерпілого на вулиці?
Алгоритм надання першої допомоги:
- Огляд місця події. Потрібно переконатися, що вам не загрожує небезпека і до людини можна підійти.
- Огляд потерпілого. Перевірити, чи дихає він, чи є пульс. Якщо він у свідомості – з'ясувати, що болить. Не перевертати, якщо у потерпілого зламані кістки.
- Виклик швидкої допомоги. Вказати місце і дані про потерпілого.
- Надання першої допомоги – дії залежать від ситуації.
- Спостереження за станом постраждалого.
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