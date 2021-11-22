В Одессе женщина устроила "боулинг" с автомобилем на парковке (видео)

В Одессе женщина стала героиней парковки / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессе женщина не могла выехать из своего ряда, а когда отъезжала, то протаранила другой автомобиль так, что он покатился в парк.

Видео инцидента выложили в Сети.

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Женщина, пытаясь вырулить с парковки, сдавая обратно, врезалась в другой автомобиль. Машина, которую водитель забыл поставить на ручник, двинулась назад и покатилась по лестнице вниз.

Остановилась она только после того, как врезалась в стену.

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В Одессе пожарное авто снесло киоск

В Одессе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и авто спасателей. В результате столкновения пожарное авто отбросило на тротуар и машина протаранила киоск.

Авария произошла на ул. Академика Вильямса, 50. Водитель легковушки резко выскочил перед машиной пожарных и повернул налево. Спасатели, пытаясь избежать столкновения, повернули в сторону тротуара и врезались в МАФ. К счастью, никто не пострадал.

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