В Одессе женщина устроила "боулинг" с автомобилем на парковке (видео)

В Одессе женщина стала героиней парковки / Фото: Коллаж: Сегодня
В Одессе женщина не могла выехать из своего ряда, а когда отъезжала, то протаранила другой автомобиль так, что он покатился в парк.
Видео инцидента выложили в Сети.
Женщина, пытаясь вырулить с парковки, сдавая обратно, врезалась в другой автомобиль. Машина, которую водитель забыл поставить на ручник, двинулась назад и покатилась по лестнице вниз.
Остановилась она только после того, как врезалась в стену.
В Одессе пожарное авто снесло киоск
В Одессе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и авто спасателей. В результате столкновения пожарное авто отбросило на тротуар и машина протаранила киоск.
Авария произошла на ул. Академика Вильямса, 50. Водитель легковушки резко выскочил перед машиной пожарных и повернул налево. Спасатели, пытаясь избежать столкновения, повернули в сторону тротуара и врезались в МАФ. К счастью, никто не пострадал.
Читайте также
- В Одесской области полицейский автомобиль перевернулся после ДТП.
- В Киевской области произошло страшное ДТП с участием четырех автомобилей.