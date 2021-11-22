В Одесі жінка влаштувала "боулінг" із автомобілем на парковці (відео)

В Одесі жінка стала героїнею паркування / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одесі жінка не могла виїхати зі свого ряду, а коли від'їжджала, то протаранила інший автомобіль так, що він покотився до парку.

Відео інциденту виклали в мережі.

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Жінка, намагаючись вирулити з паркування, здаючи назад, врізалася в інший автомобіль. Машина, яку водій забув поставити на ручник, рушила назад і покотилася сходами вниз.

Зупинилася вона лише після того, як врізалася у стіну.

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В Одесі пожежне авто знесло кіоск

В Одесі сталася ДТПза участю легкового автомобіля та авто рятувальників. Внаслідок зіткнення пожежне авто відкинуло на тротуар і машина протаранила кіоск.

Аварія сталася на вул. Академіка Вільямса, 50. Водій легковика різко вискочив перед машиною пожежників та повернув ліворуч. Рятувальники, намагаючись уникнути зіткнення, повернули у бік тротуару та врізалися у МАФ. На щастя, ніхто не постраждав.

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