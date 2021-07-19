В одесском аэропорту открыли уникальную взлетную полосу (фото)

После 2012 года в Украине не строили взлетные полосы, это первая за все время – что в ней особенного

Новая взлетная полоса в Одессе. Фото: Кирилл Тимошенко

Открытая накануне в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" новая взлетно-посадочная полоса (ВПП) в международном аэропорту "Одесса" стала во многом уникальной не только для Украины, но и для стран Восточной Европы.

Об этом сообщил в Facebook замглавы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

При строительстве ВПП впервые в Восточной Европе применили технологию "тяжелого" бетона толщиной 40 см. Это позволило увеличить в два раза ее пропускную способность и прочность.

С 2012 года в Украине взлетно-посадочные полосы не строились, одесская стала первой за все это время.

Новая ВПП в Одессе. Фото: Кирилл Тимошенко

Ее длина после реконструкции достигла 2,8 км, а ширина – до 45 м. За счет этого аэропорт "Одесса" сможет принимать рейсы средней и большей дальности.

В планах на будущее – увеличить длину одесской ВПП до 3,2 км. Это позволит Одессе принимать самолеты класса E, такие как Boeing-767-300, и сделает аэропорт одним из крупнейших региональных аэропортов Восточной Европы.

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Тимошенко напомнил также о недавнем открытии регулярного авиасообщения между Киевом, Кривым Рогом, Черновцами и Ужгородом. В этом году начнут также реконструкцию аэропортов Житомира, Кривого Рога, Ужгорода, Винницы, Черновцов, Ровно, Полтавы, Днепра и Херсона.

Напомним, в рамках развития регионального авиационного сообщения по программе "Большая стройка" запускаются новые рейсы в украинские города.

В то же время Кирилл Тимошенко заявлял, что в 2021 году приоритетным в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" будет восстановление местных дорог.

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