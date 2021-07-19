В одеському аеропорту відкрили унікальну злітну смугу (фото)

Після 2012 року в Україні не будували злітні смуги, це перша за весь час – що в ній особливого

Відкрита напередодні в рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" нова злітно-посадкова смуга (ЗПС) в міжнародному аеропорту "Одеса" стала багато в чому унікальною не тільки для України, але і для країн Східної Європи.

Про це повідомив у Facebook заступник голови Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.

При будівництві ЗПС вперше в Східній Європі застосували технологію "важкого" бетону товщиною 40 см. Це дозволило збільшити удвічі її пропускну здатність і міцність.

З 2012 року в Україні злітно-посадочні смуги не будувалися, одеська стала першою за весь цей час.

Нова ЗПС в Одесі. Фото: Кирило Тимошенко

Її довжина після реконструкції становить 2,8 км, а ширина – до 45 м. За рахунок цього аеропорт "Одеса" зможе приймати рейси середньої і більшої дальності.

У планах на майбутнє – збільшити довжину одеської ЗПС до 3,2 км. Це дозволить Одесі приймати літаки класу E, такі як Boeing-767-300, і зробить аеропорт одним із найбільших регіональних аеропортів Східної Європи.

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Тимошенко нагадав також про недавнє відкриття регулярного авіасполучення між Києвом, Кривим Рогом, Чернівцями та Ужгородом. У цьому році почнуть також реконструкцію аеропортів Житомира, Кривого Рогу, Ужгорода, Вінниці, Чернівців, Рівного, Полтави, Дніпра і Херсона.

Нагадаємо, у рамках розвитку регіонального авіаційного сполучення за програмою "Велике будівництво" запускаються нові рейси в українські міста.

Водночас Кирило Тимошенко заявляв, що у 2021 році пріоритетним у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" буде відновлення місцевих доріг.

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