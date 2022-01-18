В Одесском зоопарке родились малыши египетской летучей собаки (фото)

Эти животные живут большими колониями/Фото: Одесский городской совет, коллаж: "Сегодня"

В одесском зоопарке — пополнение. В семье египетских летучих собак родились малыши.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Известно, что животные уже могут летать и питаться. Увидеть летучих собак можно в акватерариуме с 9:00 до 17:00.

В семье египетских летучих собак — пополнение/Фото: Одесский городской совет

Животные уже могут самостоятельно летать и питаться/Фото: Одесский городской совет

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О животных

Как пишет Wikipedia, египетская летучая собака — вид рукокрылых семейства крыланов. Животные в длину примерно 17 см. Шерсть имеет окрас бурого цвета, причем брюхо окрашен светлее. Область распространения простирается от Египта и Аравийского полуострова до юга Турции и Кипра.

Животные живут большими колониями, активны ночью. Питаются плодами, при этом большую часть их рациона составляют незрелые плоды, поврежденные насекомыми или грибами. В поисках пищи животные за ночь пролетают до 40 км. Любимая еда — инжир, апельсины, финики, бананы и молодые листья рожкового дерева.

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