В Одеському зоопарку народилися малюки єгипетського летючого собаки (фото)

Ці тварини живуть великими колоніями/Фото: Одеська міська рада, колаж: "Сьогодні"

В одеському зоопарку – поповнення. У родині єгипетських летючих собак народилися малюки.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Відомо, що тварини вже самостійно можуть літати та харчуватися. Побачити летючих собак можна в акватераріумі з 9:00 до 17:00.

У родині єгипетських летючих собак — поповнення/Фото: Одеська міська рада

Тварини вже можуть самостійно літати та харчуватися/Фото: Одеська міська рада

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Про тварин

Як пише Wikipedia, єгипетський летючий собака – вид рукокрилих родини криланів. Тварини завдовжки приблизно 17 см. Шерсть має забарвлення бурого кольору, причому черево забарвлене світліше. Область поширення простягається від Єгипту і Аравійського півострова до півдня Туреччини і Кіпру.

Тварини живуть великими колоніями, активні вночі. Харчуються плодами, при цьому більшу частину їх раціону становлять незрілі плоди, пошкоджені комахами або грибами. У пошуках їжі тварини за ніч пролітають до 40 км. Улюблена їжа – інжир, апельсини, фініки, банани і молоде листя ріжкового дерева.

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