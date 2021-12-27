В Одесской области автобус с пассажирами попал в ДТП: есть пострадавшие

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП / Коллаж "Сегодня"

На трассе в Одесской области столкнулись рейсовый автобус, где находилось 11 пассажиров, и легковой автомобиль BMW. Из-за аварии несколько человек попали в больницу.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

Детали аварии

Водитель рейсового микроавтобуса, где было 11 пассажиров, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и там столкнулся с автомобилем BMW.

Кто пострадал в ДТП

В больницу доставили 2 водителей и 3 пассажиров микроавтобуса, среди которых один несовершеннолетний. На месте работали полицейские и врачи скорой помощи.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП

нарушение правил маневрирования – 22%

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%

пьяное вождение – 5%

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