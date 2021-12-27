В Одесской области автобус с пассажирами попал в ДТП: есть пострадавшие

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП / Коллаж "Сегодня"
На трассе в Одесской области столкнулись рейсовый автобус, где находилось 11 пассажиров, и легковой автомобиль BMW. Из-за аварии несколько человек попали в больницу.
Об этом сообщает полиция Одесской области.
Детали аварии
Водитель рейсового микроавтобуса, где было 11 пассажиров, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и там столкнулся с автомобилем BMW.
Кто пострадал в ДТП
В больницу доставили 2 водителей и 3 пассажиров микроавтобуса, среди которых один несовершеннолетний. На месте работали полицейские и врачи скорой помощи.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП
- нарушение правил маневрирования – 22%
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%
- пьяное вождение – 5%
Ранее мы писали:
- Под Днепром в жуткое ДТП попала целая семья: погибли дети (фото)
- От удара отбросило на "встречку": в Николаеве в ДТП с грузовиком погибли два человека
- В Харьковской области произошло смертельное ДТП: что с пострадавшими (видео)
- В Харькове завершили расследовать смертельное ДТП с 16-летним мажором – что известно
- Протаранил авто и снес людей: мы узнали, что с пострадавшими после ДТП в Днепре