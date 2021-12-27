На Одещині автобус з пасажирами потрапив у ДТП: є постраждалі

Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини ДТП / Колаж "Сьогодні"

На трасі на Одещині зіткнулися рейсовий автобус, де знаходилося 11 пасажирів, та легковий автомобіль BMW. Через аварію кілька людина потрапили до лікарні.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

Деталі аварії

Водій рейсового мікроавтобуса, де було 11 пасажирів, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем BMW.

Хто постраждав у ДТП

У лікарню доправили 2 водіїв та 3 пасажирів мікроавтобуса, серед яких один неповнолітній. На місці працювали поліцейські та лікарі швидкої допомоги.

Найкращі поширені причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП

порушення правил маневрування – 22%

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%

недотримання безпечної дистанції – 7,5%

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%

п'яне водіння – 5%

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