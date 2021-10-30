В Одесской области машина пробила стену частного дома (фото)

ЧП произошло ночью / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одесской области произошло ДТП – автомобиль въехал в дом пенсионера, пробив стену. Водитель не справился с управлением.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области.

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"Событие произошло около двух часов ночи в селе Ольшанка Савранской ОТГ. Водитель Volkswagen не справился с управлением и въехал в дом 80-летнего местного жителя", – сказано в сообщении.

Водитель не справился с управлением / Фото: Нацполиция

В аварии никто не пострадал, но при столкновении машина пробила стену дома. По словам 64-летнего мужчины, причиной аварии стал туман.

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В ДТП никто не пострадал / Фото: Нацполиция

Теперь правоохранители проверяют водителя на содержание алкоголя в крови, решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

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