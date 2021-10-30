На Одещині машина пробила стіну приватного будинку (фото)

НП сталася вночі / Фото: Колаж: Сьогодні
В Одеській області сталася ДТП – автомобіль в'їхав у будинок пенсіонера, пробивши стіну. Водій не впорався із керуванням.
Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції області.
"Подія сталася близько другої години ночі в селі Вільшанка Савранської ОТГ. Водій Volkswagen не впорався з керуванням і в'їхав до будинку 80-річного місцевого жителя", – сказано у повідомленні.
Водій не впорався з керуванням / Фото: Нацполиция
В аварії ніхто не постраждав, але під час зіткнення машина пробила стіну будинку. За словами 64-річного чоловіка, причиною аварії став туман.
У ДТП ніхто не постраждав / Фото: Нацполиция
Наразі правоохоронці перевіряють водія на вміст алкоголю в крові, вирішується питання щодо правової кваліфікації події.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
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