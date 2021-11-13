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В Одесской области полицейский автомобиль перевернулся после ДТП (видео)

Ольга Кравченко
13 ноября, 17:05
ЧП произошло на трассе Одесса-Николаев, возле села Сычавка

В Одесской области произошло ДТП. Полицейский автомобиль перевернулся на трассе.

Об этом сообщает Одесса INFO в Telegram.

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ЧП произошло на трассе Одесса-Николаев, возле села Сычавка.

На месте уже работают спасатели, скорая помощь и полиция. Информации о пострадавших и причине аварии пока нет.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

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  • столкновения;
  • наезд на стоящий автомобиль;
  • наезд на препятствие;
  • наезд на пешехода;
  • съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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