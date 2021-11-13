В Одесской области полицейский автомобиль перевернулся после ДТП (видео)

В Одесской области произошло ДТП. Полицейский автомобиль перевернулся на трассе.
Об этом сообщает Одесса INFO в Telegram.
ЧП произошло на трассе Одесса-Николаев, возле села Сычавка.
На месте уже работают спасатели, скорая помощь и полиция. Информации о пострадавших и причине аварии пока нет.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновения;
- наезд на стоящий автомобиль;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.
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