Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини в регіонах Новини Одеси

На Одещині поліцейський автомобіль перекинувся після ДТП (відео)

Ольга Кравченко
13 листопада, 17:05
НП сталася на трасі Одеса-Миколаїв, біля села Сичавка

В Одеській області сталася ДТП. Поліцейський автомобіль перекинувся на трасі.

Про це повідомляє Одеса INFO у Telegram.

Реклама

НП сталася на трасі Одеса-Миколаїв, біля села Сичавка.

На місці вже працюють рятувальники, швидка допомога та поліція. Інформації про постраждалих та причину аварії наразі немає.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне водіння – 5%.

Крім того, названі основні види ДТП :

Реклама
  • зіткнення;
  • наїзд на автомобіль, що стоїть;
  • наїзд на перешкоду;
  • наїзд на пішохода;
  • з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

Раніше ми писали: