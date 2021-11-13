На Одещині поліцейський автомобіль перекинувся після ДТП (відео)

В Одеській області сталася ДТП. Поліцейський автомобіль перекинувся на трасі.

Про це повідомляє Одеса INFO у Telegram.

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НП сталася на трасі Одеса-Миколаїв, біля села Сичавка.

На місці вже працюють рятувальники, швидка допомога та поліція. Інформації про постраждалих та причину аварії наразі немає.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне водіння – 5%.

Крім того, названі основні види ДТП :

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зіткнення;

наїзд на автомобіль, що стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

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