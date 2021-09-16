В Одесской области сухогруз протаранил три прогулочных катера (фото)

Сухогруз врезался в другие судна на Дунае / Фото: УСИ

В Одесской области, где ранее вспыхнул катер, на реке Дунай сухогруз, шедший из Рени, врезался в прогулочные яхты.

Об этом сообщили в Telegram-канале "УСИ – новости Одессы".

Отмечается, что судно Kormoran перевозило пшеницу, но недалеко от Измаила у него отказал двигатель. Вскоре сухогруз налетел на берег и задел три пришвартованных прогулочных судна.

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Поврежденные судна. Фото УСИ

В результате судна получили повреждения, а движение по Сулинскому каналу перекрыли на два часа. Kormoran сняли с мели и отбуксировали в Сулину.

Сухогруз уже отбуксировали. Фото УСИ

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