В Одеській області суховантаж протаранив три прогулянкових катери (фото)

Суховантаж врізався в інші судна на Дунаї / Фото: УСИ

В Одеській області, де раніше спалахнув катер, на річці Дунай суховантаж, що йшов із Рені, врізався у прогулянкові яхти.

Про це повідомили в Telegram-каналі "УСІ – новини Одеси".

Зазначається, що судно Kormoran перевозило пшеницю, але недалеко від Ізмаїла у нього відмовив двигун. Незабаром суховантаж налетів на берег і зачепив три пришвартованих прогулянкових катамарана.

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Пошкоджені судна. фото УСІ

У результаті судна отримали пошкодження, а рух по території Сулинського каналу перекрили на дві години. Kormoran зняли з мілини і відбуксували в Сулину.

Суховантаж вже відбуксували. Оото УСІ

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