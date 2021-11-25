В Одесской области в детсаду — вспышка кишечной инфекции: дошкольное учреждение закрыли

Дети были госпитализированы с одинаковыми симптомами/Коллаж: Сегодня
В Одесской области, где недавно на пляж выбросило миллион мертвых медуз, из-за вспышки кишечной инфекции закрыли детсад. Как долго заведение будет не работать пока неизвестно.
Об этом сообщает интернет-издание "Махала".
Детали
Дошкольное учреждение "Джерельце" закрыли в селе Виноградовка Болградской ОТГ. Шестеро детей из разных групп с симптомами острой кишечной инфекции были доставлены в инфекционное отделение Болградской районной больницы. Кроме того, с такими же симптомами обратились за помощью медиков двое местных школьников и их бабушка — родственники двух воспитанников детского сада. Их госпитализировали. У них температура тела от 37,2 до 40 градусов, боли в животе, слабость, рвота и диарея.
Где подхватили кишечную палочку — выясняют
В настоящее время проводятся соответствующие исследования. По факту открыто производство по ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм) Уголовного кодекса Украины.
В Сумах произошло массовое отравление газом
В Сумах после использования газового проточного водонагревателя шестеро граждан почувствовали слабость и обратились за помощью к медикам.
По словам медицинских работников, у всех пострадавших были признаки отравления угарным газом. 38-летнюю женщину, 65-летнего мужчину и троих детей 3, 7 и 11 лет госпитализировали в больницу.
Правоохранители выяснили, что вечером семья пользовалась газовым проточным водонагревателем. Но из-за неисправности воздушной вытяжки в квартире им стало плохо и они обратились за помощью к врачам.
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