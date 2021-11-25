В Одеській області в дитсадку — спалах кишкової інфекції: дошкільний заклад закрили

Діти були госпіталізовані з однаковими симптомами/Колаж: Сьогодні

В Одеській області, де нещодавно на пляж викинуло мільйон мертвих медуз, через спалах кишкової інфекції закрили дитсадок. Як довго заклад буде не працювати поки що невідомо.

Про це повідомляє інтернет-видання "Махала".

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Дошкільний заклад "Джерельце" закрили в селі Виноградівка Болградської ОТГ. Шестеро дітей з різних груп з симптомами гострої кишкової інфекції були доставлені в інфекційне відділення Болградської районної лікарні. Крім того, з такими самими симптомами звернулися за допомогою медиків двоє місцевих школярів та їхня бабуся — родичі двох вихованців дитячого садка. Їх госпіталізували. У них температура тіла від 37,2 до 40 градусів, болі в животі, слабкість, блювота і діарея.

Де підхопили кишкову паличку — з'ясовують

Нині проводяться відповідні дослідження. За фактом відкрито провадження за ст. 325 (порушення санітарних правил і норм) Кримінального кодексу України.

У Сумах відбулося масове отруєння газом

У Сумах після використання газового проточного водонагрівача шестеро громадян відчули слабкість і звернулися за допомогою до медиків.

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За словами медичних працівників, у всіх постраждалих були ознаки отруєння чадним газом. 38-річну жінку, 65-річного чоловіка і трьох дітей 3, 7 і 11 років госпіталізували в лікарню.

Правоохоронці з'ясували, що увечері сім'я користувалася газовим проточним водонагрівачем. Але через несправність повітряної витяжки у квартирі їм стало погано і вони звернулися за допомогою до лікарів.

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